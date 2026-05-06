Ekimi sabah erken saatlerde başlıyor. Eskisi kadar kazandırmıyor
06.05.2026 14:41
Aydın'ın Çine ilçesinde sabahın erken saatlerinde tarlaya inen üreticiler, biber ekimlerine başladı.
Ekolojik konumu ile birçok tarım ürününün yetiştiği Aydın'da, çiftçilerin ekim telaşı sürüyor. Çine ilçesinde de sabahın erken saatlerinde yevmiyeciler ile tarlaya giren üreticiler, biber ekimlerine başladı.
Sıcak korunmak için kendi imkanlarıyla önlemini alan çiftçiler, biber fidelerini toprakla buluşturdu.
Biberin eskisi kadar yüz güldürmese de kazandırdığını belirten çiftçiler, sezondan umutlu olduklarını vurguladı.
Bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte rekoltenin de iyi olacağı beklenirken, üreticiler en büyük sıkıntılardan birisinin de çalışacak işçi bulunmaması olduğunu söyledi.
Gençlerin topraktan uzaklaştığını söyleyen Selda Çötel ve diğer işçiler, “Yapacak bir şey yok. Hayat pahalı. Çalışırsak ekmek yiyeceğiz. Yeni yetişenler okumak istiyorlar ama onu da beceremiyorlar. Bu işleri öğrenmeye geç kalıyorlar. Biz ihtiyarlar yapıyoruz” dedi.
Bazı bölgelerde çiftçiler; gübre, ilaç, mazot, fide, işçilik gibi yükselen girdi maliyetleri nedeniyle kar elde etmekte zorlandıklarını belirtiyor.
Sera ortamında kontrollü üretimde 1 dönümden sezon boyunca 4-5 ton ürün alınabildiği ve bunun üreticiye 2025 verilerine göre 50 bin ila 70 bin TL arasında bir gelir sağlayabildiği ifade ediliyor.
Bazı durumlarda ise maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle, 10 ton biber hasadından bile beklenen kazanç elde edilemiyor. Ancak kapya biber gibi ürünler iç pazarda ve ihracatta yüksek talep görüyor.
