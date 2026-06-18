Ekipmanlar ücretsiz verildi, yeniden ailelerin geçim kaynağı oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Avcı, "İpek böceği yetiştirme ve iyileştirme projesi kapsamında bir çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeler kapsamında mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazlarda ipek böceğinin tek besin kaynağı olan dutun üretimini yapıyoruz. Bunun haricinde besleme çadırları, kelebek gibi desteklemelerde bulunuyoruz. Ayrıca eğitimler ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ürettikleri ipek böceğinin kozaları yapılmaktadır" dedi.