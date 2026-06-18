Ekipmanlar ücretsiz verildi, yeniden ailelerin geçim kaynağı oldu
18.06.2026 22:44
Muğla'da üreticilere yönelik desteklerle ipek böcekçiliği yeniden yaygınlaştırılıyor. İhtiyaç duyulan tüm ekipmanlar ücretsiz olarak üreticilere ulaştırılıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen İpek Böcekçiliğini İyileştirme ve Geliştirme projesi Muğla genelinde yeniden canlanan önemli üretim alanlarından biri haline geldi.
EKİPMANLAR ÜCRETSİZ SAĞLANIYOR
Proje kapsamında üreticilere, ipek böceği yetiştiriciliğinin daha verimli ve hijyenik şartlarda yapılabilmesi için çeşitli destekler sağlanıyor.
İpek böceği besleme çadırları, dut bahçelerinin kurulumu, kerevet temini ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar ücretsiz olarak üreticilere ulaştırılıyor. Gelinen aşamada il genelinde yaş koza hasatlarına başlandı. Bu kapsamda Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde yaş koza hasadı tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Murat Avcı, "İpek böceği yetiştirme ve iyileştirme projesi kapsamında bir çok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeler kapsamında mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazlarda ipek böceğinin tek besin kaynağı olan dutun üretimini yapıyoruz. Bunun haricinde besleme çadırları, kelebek gibi desteklemelerde bulunuyoruz. Ayrıca eğitimler ve çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ürettikleri ipek böceğinin kozaları yapılmaktadır" dedi.
"SEVİNEREK BAŞLADIK"
Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Ören, üretim sürecini başarıyla tamamladıklarını kaydetti. Başkan Ören, “Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığının bir teklifi üzerine ipek böceği yetiştiriciliği yapar mısınız dediler. Sevinerek başladık. Yaklaşık yüz metrekarelik bir çadır montajı yapıldı. İçinde havalandırmasıyla birlikte bu konuda Ahmet Başkanım'a ve Tarımsal Daire Başkanlığına çok çok teşekkür ediyoruz”
Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ipek böcekçiliğinin Muğla’nın kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin yanında olmaya ve kırsal kalkınmayı desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Aras, sadece üretimi desteklemediklerini, aynı zamanda kırsalda yaşayan vatandaşlar için yeni gelir kaynakları oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.