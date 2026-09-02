El freni çekilmeyen otomobil kaldırıma çıktı, yaya ezilmekten son anda kurtuldu
02.09.2026 16:06
Giresun'da sürücüsüz ilerleyen otomobilin üzerine geldiğini fark eden yaya ezilmekten son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Giresun merkez Debboy mevkisinde, el freni çekilmeden park edilen bir otomobil bir süre sonra kendiliğinden hareket etmeye başladı.
Sürücüsüz olarak ilerleyen araç, kaldırımda yürüyen bir yayaya doğru yöneldi. Üzerine gelen otomobili son anda fark eden yaya kenara çekilerek olaydan yara almadan kurtuldu.
Çevredeki bir kişi aracı durdurmak için arkasından koşarken, kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki bir saksıya çarparak durdu.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.