Elazığ'da bir camide taziye yemeği vermek yasaklandı

Cami Dernek Başkanı Selahattin Doğan, vatandaşların çoğunun uygulamayı olumlu karşıladığını söyledi. Doğan, benzer kararların Elazığ genelindeki diğer camilerde de uygulanmasını istediklerini söyledi.

Dernek olarak bir karar aldıklarını aktaran Doğan, “Bizim gayemiz insanların yararı içindir. Biz burada yük olmaya değil de insanların yükünü hafifletmeye geldik. Gayemiz insanların huzuru içindir. Bir insanın taziyesi olduğunda adamın zaten yarası var bir de yemek konusunu düşünüyor. İnsanlar ferah içerisinde olsunlar yemek derdine düşmesinler. Biz o amaçla böyle bir karar aldık. Bu kararın Elazığ genelinde uygulanmasını isteriz.” dedi.