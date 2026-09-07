Elazığ'da bir camide taziye yemeği vermek yasaklandı
07.09.2026 10:55
Elazığ’da Hacı Osmaniye Camii Derneği, cenaze sahiplerinin yükünü azaltmak amacıyla taziye yerinde yemek verilmesini yasakladı. Dernek, uygulamanın kent geneline yayılmasını istedi.
AMAÇ MADDİ VE MANEVİ YÜKÜ AZALTMAK
Elazığ’da bir cami derneği, cenaze sahiplerinin üzerindeki maddi ve manevi yükü azaltmak amacıyla taziye yerinde yemek verilmemesi kararı aldı.
Mustafapaşa Mahallesi’ndeki Hacı Osmaniye Camii Derneği tarafından alınan kararla, caminin altında bulunan taziye yerinde yemek verilmesi yasaklandı.
Uygulamanın, yakınını kaybeden ailelerin taziye sürecinde yemek hazırlama ve ikram etme yüküyle karşılaşmaması amacıyla başlatıldığı belirtildi.
"YÜK OLMAYA DEĞİL, YÜK HAFİFLETMEYE GELDİK"
Cami Dernek Başkanı Selahattin Doğan, vatandaşların çoğunun uygulamayı olumlu karşıladığını söyledi. Doğan, benzer kararların Elazığ genelindeki diğer camilerde de uygulanmasını istediklerini söyledi.
Dernek olarak bir karar aldıklarını aktaran Doğan, “Bizim gayemiz insanların yararı içindir. Biz burada yük olmaya değil de insanların yükünü hafifletmeye geldik. Gayemiz insanların huzuru içindir. Bir insanın taziyesi olduğunda adamın zaten yarası var bir de yemek konusunu düşünüyor. İnsanlar ferah içerisinde olsunlar yemek derdine düşmesinler. Biz o amaçla böyle bir karar aldık. Bu kararın Elazığ genelinde uygulanmasını isteriz.” dedi.
"DİĞER CAMİLERDE DE BU KARARIN ALINMASINI İSTİYORUZ"
Cami Dernek Başkanı Selahattin Doğan, "Vatandaşların çoğu, bu kararı güzel karşıladı. Burası şehir merkezi her yerde lokanta da var fırın da var. Buraya gelen vatandaşların Fatiha okuyup su ve çaylarını içtikten sonra kalkmaları lazım. Biz vatandaşlardan bunu istiyoruz. Biz diğer camilerde de bu kararın alınmasını istiyoruz. Burası yas yeridir." ifadesini kullandı.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.