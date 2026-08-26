Elazığ'da fabrika yangını
26.08.2026 15:16
Son Güncelleme: 27.08.2026 08:18
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıkan yangın 3,5 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir yalıtım malzemesi fabrikasında 26 Ağustos'ta öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle yükselen duman, kentin birçok noktasından görüldü. İtfaiyenin müdahalesi sırasında ara ara patlamaların da yaşandığı öğrenildi.
VALİ HATİPOĞLU: 5 İŞÇİMİZ HAFİF YARALANDI
Vali Numan Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fabrikada çıkan yangına ilde tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.
Hatipoğlu, "İlk tespitlere göre 5 işçimiz hafif düzeyde yaralandı, gerekli tedavileri sürdürülüyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Ekiplerin yaklaşık 3,5 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
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