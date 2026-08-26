Elazığ'da fabrika yangını

Hatipoğlu, "İlk tespitlere göre 5 işçimiz hafif düzeyde yaralandı, gerekli tedavileri sürdürülüyor. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Vali Numan Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, fabrikada çıkan yangına ilde tüm imkanlarla müdahale edildiğini belirtti.

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