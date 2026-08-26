Elazığ'da fabrika yangını. Ekipler müdahale ediyor
26.08.2026 15:16
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Öte yandan, yangın nedeniyle yükselen duman, kentin birçok noktasından görülüyor.
YASAL UYARI
ELAZIĞ Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ELAZIĞ Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.