Elazığ'ın binlerce yıllık hikayesi yeni müzede hayat buldu

Elazığ’da müzeciliğin kurumsal geçmişinin 1965 yılına kadar uzandığını belirten Bakan Ersoy, ilk müzenin Ferhat Memişoğlu tarafından Harput’taki tarihî Alacalı Mescit’te kurulduğunu söyledi.

Müzenin 1970’li yıllarda Keban Barajı Kurtarma Kazılarıyla ortaya çıkarılan çok sayıda kültür varlığının koleksiyona katılmasıyla geliştiğini ve daha sonra yeni hizmet binasına taşındığını aktaran Ersoy, 1982’den 2016’ya kadar hizmet veren bu binanın 2016 yılında Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında ağır hasar gördüğünü ve ziyaretçi girişlerine kapatıldığını kaydetti.

Bölgede yaşanan depremlerin de dikkate alınmasıyla müzenin yeni, güvenli ve şehrin kültürel kimliğine yakışır bir mekânda yeniden hizmet vermesi yönünde karar aldıklarını belirten Ersoy, Millî Savunma Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmelerin ardından 1885 yılında Mülkiye İdadisi ve Sultaniye Mektebi olarak inşa edilen ve sonrasında farklı işlevlerle kullanılan yapının Bakanlığa devredildiğini söyledi.