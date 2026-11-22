12 yıldır bu işi yaptığını belirten Yunus Mumcu (41), "Yerin 25 metre altındaki kaya depolardayız. Tamamıyla doğal olması ve patatesleri belirli bir derecede sabit tutması sayesinde ürünlerimizi koruyor. Maliyetinin düşük olması nedeniyle de çiftçilerimiz burayı daha çok tercih ediyor. Eylül ayında söktüğümüz patatesleri, buradaki yüksek nem oranı, hava akımı ve doğal yapısı sayesinde haziran ayına kadar güvenle saklayabiliyoruz.



20 işçim var. Gece saat 03.00'te kalkıp arkadaşları tek tek topluyorum ve saat 05.00'te depoya giriyoruz. Patatesleri tek tek ayıklayıp, 'parti, deve ve 2 numara' olmak üzere 3 boy şeklinde paketliyor ve Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Elbette her işin kendine göre bir zorluğu var. Bizim işimizin zor tarafı da gece 03.00'te kalkmak ve içerinin soğuk olması. Üreten çiftçilerimize mesajım ise şu; lütfen plansız değil, belirli bir ölçüde ve programda ekim yapsınlar ki patates değerini bulsun, para etsin" dedi.