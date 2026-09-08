Elif Mavi Avli'nin öldüğü kazada yeni gelişme

Odunpazarı ilçesinde 4 Eylül günü meydana gelen olayda, F.A.B. idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmıştı.

Annenin hafif yaralandığı kazada ağır yaralanan küçük Elif Mavi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.