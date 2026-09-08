Elif Mavi Avli'nin öldüğü kazada yeni gelişme
08.09.2026 11:34
Eskişehir'de Elif Mavi Avli'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında, sürücü yapılan itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.
Eskişehir'de Elif Mavi Avli'nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında sürücü yeniden gözaltına alındı.
Odunpazarı ilçesinde 4 Eylül günü meydana gelen olayda, F.A.B. idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmıştı.
Annenin hafif yaralandığı kazada ağır yaralanan küçük Elif Mavi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.
İLK ETAPTA EV HAPSİ KARARI VERİLDİ
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.A.B. hakkında ilk etapta ev hapsi kararı verilmişti.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Yapılan itiraz sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ev hapsi kararının kaldırılması ve çıkarılan yakalama kararının ardından polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.