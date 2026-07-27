Elinde 100 ekmek var. Her gün onlarca poşeti tek seferde taşıyor

İşine olan bağlılığıyla takdir toplayan Atakan Kaya, "Her sabah işe geldikten sonra ilk olarak temizliğimizi yapıyorum, ardından ekmek almaya gidiyorum. Bu duruma alışkın olduğum için zorlanmıyorum; hatta tek seferde 3 koli su da taşıyabiliyorum. Yolda görenler çok şaşırıyor, bu kadar ekmeği nasıl taşıdığımı soruyorlar. Bugün kollarıma 18 poşet takarak 90 ekmek getirdim. Özellikle bayram arifelerinde yoğunluk arttığı için rekorum iki kolumda 15'er poşetle toplam 150 ekmek taşımak oldu" dedi.