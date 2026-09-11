Elinde dev kılıçla belediyeyi bastı
11.09.2026 10:56
Kastamonu'da bir kişi işten çıkarıldığı iddiasıyla silah ve kılıçla belediye binasını bastı. Saldırganın baskında kullandığı kılıç dikkat çekti.
Kastamonu'da bir kişi belediye binasını bastı.
Olay dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Belediyesinde çalıştığını ve işten çıkarıldığını iddia eden M.Ö., aracıyla belediye binası önüne geldi.
Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek isteyen M.Ö., talebinin yerine getirilmemesi üzerine yanında getirdiği silah ve kılıçla belediye önünde beklemeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sinir krizi geçiren M.Ö.'yü ikna etmeye çalıştı.
Silahla havaya birkaç el ateş açan M.Ö., ikna çabaları neticesinde elindeki silahı ve kılıcı bırakarak teslim oldu.
Gözyaşlarına hakim olamayan M.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.