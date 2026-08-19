Ellerinde sopalarla sabaha kadar nöbet tutuyorlar
19.08.2026 10:08
Artvin'de köylüler, mısır ve lahana bahçelerine girerek ürünlere zarar veren yaban domuzlarını engellemek için sabaha kadar nöbet tutuyor.
Artvin'de köylüler ellerinde sopalarla yaban domuzlarına karşı nöbete başladı.
Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde son günlerde yerleşim alanlarına kadar yaklaşan yaban domuzları, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi.
Özellikle mısır ve lahana bahçelerine giren domuzlar, köylülerin aylarca emek verdiği ürünlere büyük zarar verdi.
ATEŞ YAKIP SOPALARLA BEKLİYORLAR
Mahsullerini korumak isteyen köylüler ise kendi imkanlarıyla önlem almaya başladı.
Gece saatlerinden sabaha karşı 03.00-04.00'e kadar tarlaların çevresinde nöbet tutan vatandaşlar, ateş yakıp teneke ve sopalarla ses çıkararak domuzları uzaklaştırmaya çalışıyor.
Yaklaşık 15-20 gündür aynı sorunla mücadele ettiklerini anlatan köy sakinlerinden Erol Karabulut, yaban domuzlarının özellikle mısır tarlalarına büyük zarar verdiğini söyledi.
Gece boyunca nöbet tuttuklarını belirten Karabulut, "Kurusıkı atıyoruz, kaçıyor ancak sabaha karşı yeniden gelip her tarafı mahvediyor. Şu anda neredeyse hiçbir mısır alanımız kalmadı. Boş mısırları bırakıyor, dolu olanları seçiyor. Asfalt dökülen silindirler vardır ya, aynı onun gibi tarlayı dümdüz etmiş. Sanki intikam alır gibi her tarafı mahvetmiş." diye konuştu.
Özellikle gece saatlerinde işten dönen çocukları için endişelendiklerini dile getiren Karabulut, köpeklerin dahi yaban domuzundan korktuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.