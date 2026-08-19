Ellerinde sopalarla sabaha kadar nöbet tutuyorlar

Gece boyunca nöbet tuttuklarını belirten Karabulut, "Kurusıkı atıyoruz, kaçıyor ancak sabaha karşı yeniden gelip her tarafı mahvediyor. Şu anda neredeyse hiçbir mısır alanımız kalmadı. Boş mısırları bırakıyor, dolu olanları seçiyor. Asfalt dökülen silindirler vardır ya, aynı onun gibi tarlayı dümdüz etmiş. Sanki intikam alır gibi her tarafı mahvetmiş." diye konuştu.

Özellikle gece saatlerinde işten dönen çocukları için endişelendiklerini dile getiren Karabulut, köpeklerin dahi yaban domuzundan korktuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.