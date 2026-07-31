Emekli ikramiyesiyle aldı, müşteri yağıyor. 18 dönüm bakımsız tarlayı "süper meyve" ile cennete dönüştürdü

Şehmus Tik, AA muhabirine, emekliliğinde bahçe kurma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Araziyi satın aldığında aloe vera üretmeyi düşündüğünü ancak katma değerinin yüksek olması dolayısıyla aronya meyvesini tercih ettiğini anlatan Tik, bu işte en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

Tik, haftanın üç günü eşiyle bahçeye gelerek büyük bir emekle yetiştirdikleri aronyalarla ilgilendiklerini ifade etti.