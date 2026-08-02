Emekli oldu, çocukluk tutkusuna döndü. Bin 600 rakımda nöbette

Yılda yalnızca bir kez bal hasadı yaptığını kaydeden Demirboğa, "Tek sağım yapıyorum. Böylece baldaki su oranı en düşük seviyeye iniyor ve aroması daha yoğun oluyor. Piyasada çok farklı ballar var ama kimse benim bal sattığımı göremez özellikle şeker ve kanser hastaları tercih ediyor" ifadelerini kullandı.