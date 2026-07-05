Emekli olduktan sonra dünyası değişti. Çevre ilçelerden tek tek topluyor, içeri girenler 200 yıl geriye gidiyor

Emekliliğindeki boş zamanınını hobisiyle doldurduğunu ifade eden Polattaş, "Çocukluğumdan beri ilgim, hevesim, hobimdi. Ama yıllar sonra bu benim işim oldu. Ben kamudan emekliyim. Emekli olalı 18 yıl oldu. 18 yıldır da bu işin ticaretini yapıyorum. Etnografik ürünler onları çevre ilçelerden topluyorum. Çok zevkle, keyifle yapıyorum. Bunları da işte alıp bakımını yapıp, temizliğini yapıp tekrar müşterilerime sunuyorum. Tabii ki bunların talebi ilimizde sınırlı. Ama il dışından gelen müşterilerden talep daha fazla geliyor. İstanbul, Ankara büyükşehirlerden esnaf arkadaşlarım var. Onlarla ara ara görüşüyoruz, ziyaret ediyorlar, onlara veriyorum. Ayrıca bizim ayda bir antika pazarımız olur, oraya gidiyorum. Orada alışveriş yapıyorum" dedi.