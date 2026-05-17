Eminönü'nde yedi, beğenmedi. 15 taneyle başladı şimdi 50 bin tane satıyor

18 yıldır aynı mesleği yapan Öztürk işe küçük tüpte günde 15 mısır satarak başladı. Ordulu mısırcı Dursun Dayı olarak bilinen Öztürk, insan sağlığını önemsediğini dile getirerek, "15 mısırla başladım, şimdi yılda ortalama 40-50 bin mısır satıyorum. Kaliteye de çok önem veririm. Akşama kadar kalan mısır, burada kesinlikle satılmaz. Hayvanlara veririm. Milletin sağlığıyla hayatta oynamayız." dedi. Seneler önce yaşadığı olayda mısır satan esnafın kendisine sert çıktığı anları unutmadığını söyleyen Öztürk, "Hepsi beni severler, hepsinden Allah razı olsun. Hiçkimseye yanlış yapmam, insanlara çok değer veririm.Bir Allah'ın kulunun kalbini kırmamışım" diye konuştu.

Başakşehir Eski Şamlar Mahallesi'nde gecekonduda yaşayan Dursun Öztürk, işsiz olduğu dönemde Eminönü'ne giderek bir tezgahtan mısır satın aldı. Uzun süre kuyrukta bekledikten sonra aldığı mısırı yemeye başlayan Öztürk bayat çıkan mısırı beğenmedi. Tezgâh sahibine tepki gösteren Öztürk, " 'İnsanlara kötü mısır satıyorsunuz' dedim. O da 'Senden para istemiyorum, kaybol git' dedi. O gün karar verdim; ben bu işi daha iyi yaparım dedim" ifadelerini kullandı.