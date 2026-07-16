En popüler meyve oldu. Sepeti alan koştu, dalından aldılar

Üretici Bilal Köse ise kimyasal ilaç kullanmadan tamamen doğal üretim yaptıklarını söyledi. Ziyaretçilerin bahçeye gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Sabah saat 09.00'dan hava kararıncaya kadar hasat etkinliklerimiz devam ediyor. 2022 yılında bu araziyi satın aldık. Fındığa alternatif ne üretebiliriz derken Düzce Üniversitesinde Emrah Çiçek hocamızla tanıştık. Sonrasında yaban mersini üretmeye karar verdik. Bu sene 3. senemiz. İlk güçlü hasat senemiz. Önümüzdeki sene tam verim alacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğümüzün destekleriyle iyi tarım uygulamalarıyla üretim yapıyoruz. Kesinlikle ilaç kullanmadan, doğal ve organik ürün üretiyoruz. Son zamanlarda yaban mersini popüler bir meyve oldu. İnsanların kendi sepetini alıp meyvesini toplamak hoşuna gidiyor. Daha önce marketlerde 100 gramlık gördüğü paketleri şimdi 20 dönüm arazide ağaç dolusu görüyorlar. Bu da insanların hoşuna gidiyor. Burası fotoğraf furyasına da dönüştü."