En son 1995 yılında görülmüştü. Kuruyan dere 25 yıl sonra yeniden coştu

Osman Çavuş Mahallesi Muhtarı Ali Çetin, son 30 yıldır derenin ilk kez bu kadar yoğun bir şekilde aktığını belirterek, "Yağmurlarımızdan dolayı derelerimiz güzel bir şekilde akıyor. En son ben bunu 1994-95 yıllarında görmüştüm. Eymir yoluna kadar taşmıştı. Ondan beri fazla yükseklik görmedik. Belki 10 sene önce oldu ama en son 95 yılından beri hiç bu kadar yüksek seviye görmemiştik. Allah'a şükürler olsun bu sene yağmurlarımız bol sularımız çok. Bundan 2-3 saat önce suyun debisi hemen hemen duvar boyuna kadardı. Zarar ziyan yok. Sorgun Delibaş bugün az daha delirecekti. Delibaş'ın nerede ne yapacağı belli olmaz. Eğriöz buradan büyük ama Delibaş da onlardan aşağı sayılmaz. Eskiden Salih Paşa Camii'si, Çay Mahallesi ve Hanbaşı Mahallesini seller sular götürdü. 48 yaşındayım. En çok 95 yılını hatırlıyorum. Bunlar da onun yanında fazla sayılmaz ama yine de şükürler olsun iyi" dedi.