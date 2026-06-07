Eriyen kar suları oluşturdu. 50 metre yükseklikte şelale

07.06.2026 13:15

İHA

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Şırnak’ta eriyen kar suları, 50 metre yükseklikte şelale oluşturdu.

Eriyen kar suları oluşturdu. 50 metre yükseklikte şelale
IHA

Yüksek rakımlı yerlerde kar sıcak havanın etkisiyle erimeye başladı.

 

Eriyen kar suları oluşturdu. 50 metre yükseklikte şelale 1
IHA

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sıcak havaların etkili olmasıyla beraber dağlardaki kar eridi dev şelale oluştu.

 

Eriyen kar suları oluşturdu. 50 metre yükseklikte şelale 2
IHA

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Beşağaç köyü yolu üzerinde bulunan dağlarda kar erimesi sonucu 50 metre yükseklikte oluşan şelale, göz kamaştırdı.

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