"Erkek işi, yapamazsın" dediler, 45 yaşında çırak olarak girdi, şimdi o dükkanın patronu
31.07.2026 15:58
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan 47 yaşındaki Naz Yıldırım Akbaş, 45 yaşında çırak olarak başladığı dükkanı devralarak kendi işinin patronu oldu.
Bayburt'tan İstanbul'a 2013 yılında taşınan Naz Yıldırım Akbaş, eşinin müteahhitlik yaparken iflas etmesinin ardından yıllarca temizlik işlerinde çalıştı.
ÇIRAK OLARAK BAŞLADI, PATRON OLDU
Akbaş, 2023 yılında kendi işini kurma hayaliyle Üsküdar'daki ayakkabı tamircisinde çıraklığa başladı.
Dükkan sahibinin iş yerini devretmek istemesi üzerine cesaretini toplayıp devralan Akbaş, çırak olarak başladığı iş yerinin patronu oldu.
Yaklaşık 25 metrekarelik küçük bir dükkanda ayakkabı bakım ve tamirciliği yapan 47 yaşındaki Akbaş, raflarda bakım için bekleyen ayakkabılar, yapıştırıcı kokusu ve dükkanını serinletmek için kullandığı küçük bir vantilatörüyle mesleğini severek yapıyor.
Eşi minibüs şoförü olan, üç kızı ve bir erkek çocuğu bulunan Akbaş'ın iki kızı öğretmen olarak Diyarbakır'da görev yapıyor, oğlu beden öğretmenliğinde okuyor, en küçük kızı liseye devam ediyor.
Aynı zamanda bir torun sahibi de olan Akbaş, sabahları minibüsle işine gelip 07.00-07.30 arasında dükkanını açıyor, akşamları ise trafik yoğunluğundan kurtulmak için metro kullanarak evine dönüyor.
"BU ERKEK İŞİ, SEN YAPAMAZSIN"
Naz Yıldırım Akbaş, müşterilerinin "Bu erkek işi, sen yapamazsın." dediğini, olumsuz yorumlara kulak asmadan ileri yaşında çıraklık yapmaktan çekinmeyerek kendi ayakları üzerinde durmayı başardığını söyledi.
İstanbul'a taşındıktan sonra eşinin işlerinin kötü gitmesi üzerine başladığı temizlik işini bitirince ayakkabı tamir işinde ustalara yardım ettiğini anlatan Akbaş, "Ustalarım 'Korkma.' diye beni motive ediyorlardı. Bir ara bıraktım ayakkabı tamir işini. Lokantalarda temizlik yaptım. Sonra makineleri yapan Şeref Bey'in Bağlarbaşı'ndaki dükkanını duydum. Orada sürekli eleman sorunu yaşadığını söylemiş. Aradım, 'Gel.' dedi." diye konuştu.