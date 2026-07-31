"Erkek işi, yapamazsın" dediler, 45 yaşında çırak olarak girdi, şimdi o dükkanın patronu

Eşi minibüs şoförü olan, üç kızı ve bir erkek çocuğu bulunan Akbaş'ın iki kızı öğretmen olarak Diyarbakır'da görev yapıyor, oğlu beden öğretmenliğinde okuyor, en küçük kızı liseye devam ediyor.

Aynı zamanda bir torun sahibi de olan Akbaş, sabahları minibüsle işine gelip 07.00-07.30 arasında dükkanını açıyor, akşamları ise trafik yoğunluğundan kurtulmak için metro kullanarak evine dönüyor.