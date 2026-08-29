Erkekler için üretti. "Satış rekoru kırdık, fiyatlar 1 milyon liradan başlıyor"

Gaziantep’te düğün sezonunun devam etmesiyle birlikte kuyumcularda farklı ve gösterişli takılara olan ilgi de arttı. Kentte kuyumcular, kadınların düğünlerde tercih ettiği altın kemerlere alternatif olarak erkekler için yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın kravat üretti.

Zengin kültürel mirası ve geleneksel el sanatlarıyla bilinen Gaziantep’te kuyumcular, klasik altın takıların yanı sıra dikkat çeken farklı tasarımları da müşterilerin beğenisine sunuyor.

Bu ürünlerden biri olan altın kravatlar, özellikle düğün sezonunun yoğunlaştığı yaz aylarında ilgi görüyor.

Erkekler için tasarlanan ve yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde olan altın kravatların üretimini yapan kuyumcu, ürüne olan talebin her geçen yıl arttığını belirtti.

Son 3 yılda 100’ün üzerinde altın kravat sattıklarını ifade eden kuyumcu, en yoğun talebin ise düğünlerin arttığı yaz döneminde geldiğini söyledi.