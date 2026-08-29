Erkekler için üretti. "Satış rekoru kırdık, fiyatlar 1 milyon liradan başlıyor"
29.08.2026 13:21
Gaziantep’te kuyumcuların erkekler için ürettiği 1,5 milyon TL’ye varan altın kravatlar düğün sezonunda ilgi görüyor. Son 3 yılda 100’den fazla altın kravat satıldı.
ALTIN KRAVATA DÜĞÜN SEZONUNDA YOĞUN İLGİ
Gaziantep’te düğün sezonunun devam etmesiyle birlikte kuyumcularda farklı ve gösterişli takılara olan ilgi de arttı. Kentte kuyumcular, kadınların düğünlerde tercih ettiği altın kemerlere alternatif olarak erkekler için yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın kravat üretti.
Zengin kültürel mirası ve geleneksel el sanatlarıyla bilinen Gaziantep’te kuyumcular, klasik altın takıların yanı sıra dikkat çeken farklı tasarımları da müşterilerin beğenisine sunuyor.
Bu ürünlerden biri olan altın kravatlar, özellikle düğün sezonunun yoğunlaştığı yaz aylarında ilgi görüyor.
Erkekler için tasarlanan ve yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde olan altın kravatların üretimini yapan kuyumcu, ürüne olan talebin her geçen yıl arttığını belirtti.
Son 3 yılda 100’ün üzerinde altın kravat sattıklarını ifade eden kuyumcu, en yoğun talebin ise düğünlerin arttığı yaz döneminde geldiğini söyledi.
ALTIN KRAVATIN FİYATI 1,5 MİLYON LİRAYI BULUYOR
Yaklaşık 150 ila 250 gram ağırlığında üretilen altın kravatların fiyatı, kullanılan altın miktarı ve işçiliğe göre değişiyor.
Kuyumcu Murat Kocardıç, altın kravatların güncel altın piyasası ve gramajına göre yaklaşık 1 milyon 400 bin TL ile 1 milyon 500 bin TL arasında satışa sunulduğunu söyledi.
Kocardıç, benzersiz tasarımı ve işçiliğiyle dikkat çeken altın kravatların piyasaya çıktığı günden bu yana vatandaşlardan ilgi gördüğünü ve satış rekoru kırdıklarını belirterek, özellikle düğün ve özel günlerde erkekler tarafından tercih edildiğini söyledi.
“ALTIN KEMERE RAKİP ÇIKTI”
Kuyumcu Murat Kocaardıç, "Gaziantep'te ürettiğimiz altın kravatlar gelinlerin kemerine rakip çıktı. Erkekler tarafından çok tercih edilen bir ürün haline geldi. Bu sene beklediğimizin üzerinde bir satış gerçekleştirerek rekor kırdık. 150 ila 250 gram arasında üretiyoruz. Güncel olarak altın fiyatlarına göre 1 milyon 420 bin ila 1 milyon 450 bin TL arasında değişiyor" dedi.
"GELİNE KEMER ALINIRKEN, ERKEĞE DE KRAVAT ALINIYOR"
Vatandaşlar tarafından altın kravatın talep gördüğünü söyleyen Kocaardıç, "Bu altın kravatı gören vatandaşlar işi komediye vuruyor fakat erkek müşterilerimiz tarafından çok talep görmeye başladı. Biz üretici olarak bu durumdan memnunuz. Düğün sezonu başladı ve devam ediyor. Düğün için altın alışverişine gelen vatandaşlar, geline kemer alırken erkeğe de kravat alıyor. Şakasını da yapıyorlar fakat güzel bir ürün oldu bizim için" diye konuştu.
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