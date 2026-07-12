Erzincan'da yetişiyor, Trabzon ve Elazığ'da dönüşüyor

Tesiste yetiştirilen balıklar yaklaşık 250-300 gram ağırlığa ulaştıktan sonra, deniz kafeslerinde büyütülerek Türk somonuna dönüştürülmek üzere Trabzon ve Elazığ'daki işletmelere sevk ediliyor.

İşletme sahibi Şükrü Adam, üretim sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirterek, balıkların her sabah erken saatlerde yemlendiğini, günün geri kalanında ise ağların temizliği ve bakım çalışmalarının yapıldığını söyledi.