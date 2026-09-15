Erzurum'da gizemli yol. Araçlar vites boştayken yokuş yukarı gidiyor

Durumu fark eden Solmaz ve Özdemir, araçla yolu farklı noktalarda tekrar tekrar denedi. Yapılan denemelerde araçların düz olduğu düşünülen bir noktadan yokuş yönüne doğru kendiliğinden ilerlediği ve yüksek hızlara ulaştığı görüldü.

Erzurum'da daha önce de Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi güzergahındaki yaklaşık 200 metrelik yol kesiminde benzer bir durum yaşanıyor. Araçların motoru kapalı ve vitesi boştayken yokuş yukarı ilerlediği etkisi veren yol, kentte merak edilen turistik noktalardan biri olarak biliniyor.