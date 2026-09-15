Erzurum'da gizemli yol. Araçlar vites boştayken yokuş yukarı gidiyor
15.09.2026 11:22
Erzurum'da, araçların motoru çalışmadan ve vites boştayken yokuş yukarı hareket ettiği gizemli bir yol keşfedildi.
Palandöken ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi yakınlarında, Konaklı Kayak Merkezi yolu üzerinde bulunan yolun, kentteki Abdurrahman Gazi Gizemli Yolu'na benzerliği dikkat çekti.
Erzurum merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan yoldaki ilginç durum, emekli öğretim üyesi Gürsoy Solmaz ile araştırmacı-yazar Taner Özdemir'in saha çalışması sırasında fark edildi. İkilinin çalışma sırasında durdurduğu araç, motoru çalışmadığı ve vitesi boşa alındığı halde kendiliğinden hareket etmeye başladı.
Durumu fark eden Solmaz ve Özdemir, araçla yolu farklı noktalarda tekrar tekrar denedi. Yapılan denemelerde araçların düz olduğu düşünülen bir noktadan yokuş yönüne doğru kendiliğinden ilerlediği ve yüksek hızlara ulaştığı görüldü.
Erzurum'da daha önce de Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Abdurrahman Gazi Türbesi güzergahındaki yaklaşık 200 metrelik yol kesiminde benzer bir durum yaşanıyor. Araçların motoru kapalı ve vitesi boştayken yokuş yukarı ilerlediği etkisi veren yol, kentte merak edilen turistik noktalardan biri olarak biliniyor.
"GİZEMLİ YOLLARI MERAK EDENLERİ BEKLİYORUZ"
Erzurum'un önemli bir gizemini daha ortaya çıkardıklarını belirten araştırmacı-yazar Taner Özdemir, "Aracımızı bıraktığımız zaman, boşa aldığımız zaman aracımız kendiliğinden hareket etti ve belli bir kilometreye kadar da hızı çıktı. Bunu daha sonra dron ile de deneyimledik. Ve bu gizemli yolu hocamın da ifade ettiği gibi Abdurrahman Gazi'deki yola alternatif bir yol olarak ortaya çıkardık. İnşallah Erzurum turizmi açısından önemli bir şeye öncü olmuşuzdur. Böyle gizemli yolları merak edenleri Konaklı'ya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.