Eşine yemek, çay getiriyordu. Örs başına geçti

Meslekte 48 yılı geride bıraktığını belirten Adem Kekik, eşinin zamanla işi öğrenerek en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Adem Kekik, "Eşim önceleri dükkâna sadece yemek ve çay getirirdi. Zamanla işleri izledikçe bu mesleğe merak sardı. Yapabilir miyim derken işi tamamen öğrendi. Şimdi en büyük yardımcım ve iş ortağım oldu" dedi.