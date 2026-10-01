Eşini kaybettikten sonra evinde başladı bir ilki başardı. Kentte bu unvanı alan ilk kadın oldu

Canan Yaşar, AA muhabirine, iş yerini açmadan önce Çankırı'da bu alanda bir ihtiyaç olduğunu gözlemlediğini söyledi.

İş yerini açarken başarılı olacağı konusunda hiç tereddüt yaşamadığını dile getiren Yaşar, "Niyet iyi olunca, kararlı olunca ve yapacağınız işe inandığınız zaman gerisi kolay. Hedeflerimiz vardı ve o hedefler doğrultusunda ilerlemek bize zor gelmedi. Dükkanı tutmak, gerekli işlemleri yapmak, hepsini zevkle yaptık. Daha önce hiçbir yerde çalışma hayatım olmadı, bu konuda herhangi bir eğitim de almadım. Çocukluk hayalimdi. Yaptığımız işe inanmanın verdiği cesaretle yola çıktık." dedi.

Yaptığı ürünlerin tamamını evinde öğrendiği tariflerden yola çıkarak hazırladığını belirten Yaşar, "Bir tarifi alırken de tezgaha çıkarırken de en az iki üç kez deneme yapıyorum, ondan sonra tezgaha koyuyorum. Poğaçalar, börekler, ev kekleri, ev kurabiyeleri ve sütlü tatlılar yapıyoruz." diye konuştu.