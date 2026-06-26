Eşini vurmak istedi, silah tutukluk yapınca kabzayla yaraladı
26.06.2026 13:43
Tekirdağ'da 64 yaşındaki bir kadın, boşanma aşamasındaki eşini vurmak istediği sırada silah tutukluk yaptı. Eşini vuramayınca silahın kabzasıyla yaralayan kadın tutuklandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşine doğrulttuğu tabanca tutukluk yapan kadın tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz pazar günü Bağlık Mahallesi Kartal Sokak'taki bir büfede meydana geldi.
M.I. (64), gittiği büfede boşanma aşamasında olduğu eşi R.I. (64) ile karşılaştı. M.I., üzerindeki tabancayı çıkarıp, eşine doğrultup tetiğe bastı.
SİLAH TUTUKLUK YAPTI, KABZAYLA YARALADI
Tabanca tutukluluk yaparken, R.I., eşinin elinden tabancayı almak için hamle yaptı. Yaşanan boğuşmada M.I., kabzayla başına vurduğu eşini yaraladı.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin gözaltına aldığı M.I.'nın kullandığı tabancanın kızının üzerine kayıtlı ve ruhsatlı olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemede, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
M.I. ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini aldattığını ve mal paylaşımı davaları olduğunu, bir anlık sinirle de olayın yaşandığını iddia etti.
Kadının eşine tabanca doğrulttuğu ve yaşanan boğuşma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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