Eski patronları rahat bırakmadı, yeni iş yerini silahla bastı
30.04.2026 15:35
DHA
İstanbul'da bir kişi, ihtar çekerek ayrıldığı firmanın sahipleri tarafından saldırıya uğradı. Eski patronlar, adamın yeni iş yerini basarak silah çekti.
Olay 25 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde, kuru gıda halinde meydana geldi.
Zafer Ç., bir süre önce ihtar çekerek ayrıldığı iş yerinin sahipleri Kemal O. ve babası Hüseyin O.'yla davalık oldu. Bunun üzerine eski çalışanlarıyla görüşmek isteyen baba-oğul, Zafer Ç'nin yeni açtığı iş yerine gitti.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Esnaf araya girdi, Zafer Ç. ofisine döndü. Ancak olay bununla bitmedi. Kısa süre sonra iş yerine yeniden gelen Kemal O. ve Hüseyin O. ile Zafer Ç. arasında kavga çıktı.
Hüseyin O. silahını çıkararak iş görüşmesi için orada bulunan Adem Ç.'yi vurdu.
Sağlık ekipleri, 3 kurşunun isabet etmesiyle yaralanan Adem Ç.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kemal O. ve babası Hüseyin O. gözaltına alındı.
"RUHSATSIZ SİLAHLARINI ALIP GELDİLER"
Zafer Ç. yaşananları şöyle anlattı:
“Eski çalıştığım iş yerinin sahibi Kemal O. ve babası Hüseyin O., beni yol üstünde gördü. Sonrasında Kemal O., aracının içerisinden bana hakaret ettiği için aramızda bir tartışma çıktı. Ben yanına gittikten sonra vuran kişi, babası yanımıza gelince tartışma büyüdü.”
“Bizi esnaf ayırdıktan sonra ben üst kattaki ofisime çıktım. Yaklaşık 5 dakika sonra Kemal O. ve Hüseyin O., iş yerlerinden ruhsatsız silahlarını alıp yeniden geldi. Ben o sırada yukarıdaydım. İş görüşmesi için gelen Adem Bey ile karşılaşıyorlar.”
"Kemal O., konuşma bahanesiyle Adem beyi kenara çekiyor. Babası da arkadan 4-5 el ateş ediyor. Ben kendileriyle daha önceden iş mahkemesinde davalık olmuştuk. Karşı taraf benim ihtar çekmeme tavır aldı. Tavırları bu Adem arkadaşımızın vurulmasına kadar gitti."