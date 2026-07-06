Eskiden balık tutuluyordu. Şimdi çocuklar futbol oynuyor

Ahmet İbrahim Atar da 2008 yılından bu yana bölgede yaşadığını anlatarak, kuraklığın sadece küresel ısınmaya bağlı olmadığını söyleyerek “Çocukluğumu burada yaşadım. Çocukluğumuzdan beri burada bir şeyler değişti. Eskiden balık tutardık. Artık hiç bir şey yok. İskeleden atlayıp yüzerdik hep çocukken. Fabrikalar da suyu çekince yüzememeye başladık, karada kaldık. İznik Gölü halı sahaya dönmüş durumda. Biz de burada top oynadık. Umarım, bir an önce bu durumdan kurtuluruz.” diye konuştu.