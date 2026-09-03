Eskişehir'de hafif ticari araç duvara çarptı. 1'i ağır 3 yaralı

Kazayı anlatan görgü tanığı Ali Yılmaz, “Birkaç metre geride bu araba beni geçince, buradan ses geldi. Olay yerine ilk gelen ben oldum. Hemen geçen arabaları durdurdum. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan. Hemen ambulans çağırdık, polis geldi, itfaiye geldi. Yaralıyı çıkardık, ambulansa yükledik” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.