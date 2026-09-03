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Eskişehir'de hafif ticari araç duvara çarptı. 1'i ağır 3 yaralı

03.09.2026 16:34

DHA

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Eskişehir'de hafif ticari aracın yoldan çıkarak beton duvara çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan ağır yaralı genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eskişehir'de hafif ticari araç duvara çarptı. 1'i ağır 3 yaralı
DHA

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari aracın beton duvara çarpmasıyla meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Eskişehir'de hafif ticari araç duvara çarptı. 1'i ağır 3 yaralı 1
DHA

Kaza, Sarıcakaya-Eskişehir yolunda meydana geldi. Mustafa S. (24) idaresindeki 26 ABB 728 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. Araç, bir bahçenin beton duvarına çarparak durabildi. 

Eskişehir'de hafif ticari araç duvara çarptı. 1'i ağır 3 yaralı 2
DHA

Çarpmanın etkisiyle sürücü Mustafa S., kardeşi Miraç S. (17) ve anneleri Şirin S. (47) yaralandı. Kazada Miraç S. araç içerisinde sıkıştı. 

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Eskişehir'de hafif ticari araç duvara çarptı. 1'i ağır 3 yaralı 3
DHA

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Miraç S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Eskişehir'de hafif ticari araç duvara çarptı. 1'i ağır 3 yaralı 4
DHA

Kazayı anlatan görgü tanığı Ali Yılmaz, “Birkaç metre geride bu araba beni geçince, buradan ses geldi. Olay yerine ilk gelen ben oldum. Hemen geçen arabaları durdurdum. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan. Hemen ambulans çağırdık, polis geldi, itfaiye geldi. Yaralıyı çıkardık, ambulansa yükledik” dedi.

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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