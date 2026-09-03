Esma Nur'u arama çalışmaları yeniden başladı

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yeniden başlatılan arama çalışmalarında, Esma Nur'u bulmak için radar yer altı görüntüleme cihazı ve yapay zeka destekli termal dron kullanılıyor.

Çalışmalar, Ankara AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden oluşan 20 personel tarafından hem karada hem de Kelkit Çayı içerisinde sürdürülüyor.