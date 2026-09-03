Esma Nur'u arama çalışmaları yeniden başladı
03.09.2026 11:07
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 16 Mayıs'taki kazanın ardından Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur'u arama çalışmalarına, yapay zeka destekli dronlar kullanılarak yeniden başlandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, takla atan otomobilden yaralı kurtulduktan sonra kazanın şokuyla Kelkit Çayı'na düştüğü değerlendirilen Esma Nur Hacıosmanoğlu'nu (18) arama çalışmaları yeniden başladı.
Çalışmalarda radar yer altı görüntüleme cihazı ve yapay zeka destekli termal dron da kullanılıyor.
Kaza, 16 Mayıs'ta gece yarısı, D-100 kara yolu Aşağıkale Mahallesi Kalebaşı Tüneli çıkışında meydana geldi. U.Y.'nin (20) direksiyon kontrolünü kaybettiği 28 DR 070 plakalı otomobil takla attı. Araçtaki Yağmur Hira Yazıcı (17) yaşamını yitirirken, sürücü U.Y. de ağır yaralandı.
ŞOKA GİRİP SUYA DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ
Yaralanan Esma Nur Hacıosmanoğlu'nun ise kazanın etkisiyle şoka girip, yol kenarındaki Kelkit Çayı'na düştüğü ileri sürüldü. Yapılan arama çalışmalarında Esma Nur'a ait ize rastlanmadı.
Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yeniden başlatılan arama çalışmalarında, Esma Nur'u bulmak için radar yer altı görüntüleme cihazı ve yapay zeka destekli termal dron kullanılıyor.
Çalışmalar, Ankara AFAD ve Türk Kızılay ekiplerinden oluşan 20 personel tarafından hem karada hem de Kelkit Çayı içerisinde sürdürülüyor.
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