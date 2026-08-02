Et yedirebilene sıfır otomobil hediye. Diyarbakır'daki vejetaryen kedi et yemiyor, iki dil anlıyor, güvercinleri koruyor

Burada bulunan güvercinlerin değerinin 10 bin liradan başladığını 500 bin liraya kadar çıktığını ve toplamda 1 milyon liraya yakın güvercinlerin olduğunu ama asla Bulut'un onlara karışmadığını aksine onlar farklı yerlere giderse kafese yönlendirdiğini dile getiren Batmaz, "Bulut bugüne kadar bir tane güvercinimize zarar vermedi. Şuan 2 yaşındadır. Bebekliğinden beri asla bir zararı olmadı. Görüyorsunuz kuşu alıp kucağına koyuyorum asla tepki vermiyor aksine kuşu itip ‘Git diyor.' Hiç umurunda bile değil."