Etrafı kontrol etti, Türk bayrağını yakıp kaçtı
12.08.2026 14:52
Son Güncelleme: 12.08.2026 15:20
Muğla'da bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını yakan şüpheli gözaltına alındı.
Menteşe ilçesi Kurşunlu Meydanı’nda gece saatlerinde bir kadın, çevreyi kontrol ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip uzaklaştı.
Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri, bayrağın yandığını gördü.
Polise haber verilmesinin ardından ekipler harekete geçti. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.
Kamera görüntülerinde şüphelinin A.A. isimli bir kadın olduğu belirledi.
Gözaltına alınan A.A.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
SALDIRIYI KINADILAR
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayrağının, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı.
Aras, "Menteşe'mizde şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
MHP Menteşe İlçe Başkanı Kadir Türk de yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasını istedi.
Türk bayrağının, milletin bağımsızlığının, egemenliğinin ve vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirten Türk, "Ay yıldızlı bayrağımıza yönelik herhangi bir saldırı veya saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yönelik açık bir hadsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.
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