Etrafı kontrol etti, Türk bayrağını yakıp kaçtı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bayrağının, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı.

Aras, "Menteşe'mizde şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi, şehitlerimizin emaneti olan ay yıldızlı bayrağımıza yapılan hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Olayın sorumlusunun en kısa sürede tespit edilerek hukuk önünde gereken karşılığı alacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

MHP Menteşe İlçe Başkanı Kadir Türk de yaptığı açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumlular hakkında gerekli adli işlemlerin yapılmasını istedi.

Türk bayrağının, milletin bağımsızlığının, egemenliğinin ve vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirten Türk, "Ay yıldızlı bayrağımıza yönelik herhangi bir saldırı veya saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yönelik açık bir hadsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.