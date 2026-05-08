Ev eşyası taşıdığını sanıyordu, 22 milyon TL ceza yedi

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ünalır, ifadesinde, “Hasan, şoföre ihtiyacı olduğunu söyleyip, ücret karşılığı kamyonu kullanmamı istedi. Ben de kabul ettim ve yüklü araçla beni evime yakın bir noktadan aldı. Polis kontrolünde kolilerde kaçak sigara olduğunu öğrendim. Buraya gelene kadar taşınan malzemenin ev eşyası olduğunu biliyordum. Bulunan malzemelerle bir ilgim yok.” dedi.

KAÇAK SİGARININ SAHİBİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şevki Ç. ise kamyondaki kaçak sigaraların kendisine ait olduğunu belirterek “Bu ürünleri Adana’da Abdullah isimli bir şahıstan aldım. Ödemeyi, ürünleri Ankara’ya teslim ettikten sonra alacaktım. Hasan T. ve Gani Ünalır, araçta ev eşyası olduğunu biliyordu.” savunması yaptı.