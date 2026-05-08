Ev eşyası taşıdığını sanıyordu, 22 milyon TL ceza yedi
08.05.2026 13:10
Ankara'da durdurulan ev eşyası yüklü kamyonda gümrük kaçağı doldurulmuş sigarayla yakalanan şoförler Gani Ünalır ve Hasan T. serbest bırakıldı. Ünalır, 22 milyon 466 bin TL ceza kesildiğini söyledi.
Adana'da oturan 3 çocuk babası kamyon şoförü Gani Ünalır, 6 Mart 2024’te Ankara'ya ev eşyası taşıdığını söyleyip yardım isteyen meslektaşı Hasan T.'nin teklifini kabul etti.
Hasan T. ile Kıyıboyu Caddesi’nde buluşan Ünalır, kendisine içinde mobilya ve beyaz eşya bulunduğu belirtilen kamyonun direksiyonuna geçt
i. Kamyonla Ankara’ya gitmek üzere otoyola çıkan Ünalır, Niğde’den geçtikten sonra direksiyonu Hasan T.’ye devretti.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, kamyonu durdurdu. Kamyonun kasasında yapılan aramada yüklü miktarda gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi. Kamyondaki Ünalır ile Hasan T. gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Ünalır, ifadesinde, “Hasan, şoföre ihtiyacı olduğunu söyleyip, ücret karşılığı kamyonu kullanmamı istedi. Ben de kabul ettim ve yüklü araçla beni evime yakın bir noktadan aldı. Polis kontrolünde kolilerde kaçak sigara olduğunu öğrendim. Buraya gelene kadar taşınan malzemenin ev eşyası olduğunu biliyordum. Bulunan malzemelerle bir ilgim yok.” dedi.
KAÇAK SİGARININ SAHİBİ İTİRAF ETTİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şevki Ç. ise kamyondaki kaçak sigaraların kendisine ait olduğunu belirterek “Bu ürünleri Adana’da Abdullah isimli bir şahıstan aldım. Ödemeyi, ürünleri Ankara’ya teslim ettikten sonra alacaktım. Hasan T. ve Gani Ünalır, araçta ev eşyası olduğunu biliyordu.” savunması yaptı.
Hasan T.’nin aramasıyla kamyonu kullandığını anlatan Gani Ünalır, "Hasan’a bundan haberinin olup, olmadığını sordum. Haberinin olmadığını söyledi. Daha sonra olay yerinde bulunduğum için 22 milyon lira vergi kaybı cezası çıktı. Benim araçtaki maldan haberim yok. Şoför olarak gittim, dosyada ismi geçen kişiyi tanımıyorum. Bu cezayı ödeyecek gücüm yok.” diye konuştu.
"MAHKEME MASRAFLARI 200 BİN TL'Yİ BULDU"
Mahkeme masraflarının 200 bin lirayı bulduğunu anlatan Ünalır, “3 kuruş para kazanmak için bu kadar masraf yaptım. Şimdi de bu vergi borcu çıktı. Ben ev eşyası taşıdığımı zannediyordum. İşimden oldum, bir haftadır uyku uyuyamıyorum. 22 milyon lira ceza nedir? Ben kanımı da satsam, böbreklerimi de satsam bu cezayı ödeyemem. Bu malın ticaretini kim yapıyorsa; ceza ona kesilsin.” dedi.