Samsun'da büyük panik. Evde oturuyorlardı, bir anda camlar kırıldı
16.05.2026 11:24
Son Güncelleme: 16.05.2026 11:25
Samsun'un İlkadım illçesinde sabah saatlerinde insansız hava aracı (İHA) düştü. Bazı evlerin camları kırıldı. Mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.
Olay Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, bunun ilk etapta doğalgaz patlamasından kaynaklandığını düşündü.
Gürültünün ardından çevrede bulunan bazı evlerin camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu görüldü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, düştüğü değerlendirilen ve yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen insansız hava aracına ait parçaları topladı. Olayda yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
Mahalle sakinleri yaşanan olay nedeniyle büyük panik yaşadı.
1 metre civarında kanat açıklığı olan ve ayrı bir kuyruk parçası bulunan insansız hava aracının hangi kuruma ait olduğu ve düşüş nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.
Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Fatma Çakır, "Patlama sesi duydum ve korktum. Bende panik atak var. Hemen cama çıktım. Dışarıya baktım ve karşı ki binada dumanlar çıkıyor. Doğal gaz patladı zannettik. Çok acayip bir ses yaptı. Çok korktuk." dedi.