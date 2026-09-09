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Evden 5 ton çöp çıkarıldı

09.09.2026 13:03

İHA

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Muğla'nın Datça ilçesinde çevreye kötü kokular yaydığı ve haşere oluşumuna neden olduğu belirtilen ev, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp tahliye edildi.

Evden 5 ton çöp çıkarıldı
IHA

Datça ilçesi Karaköy Mahallesi’nde bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan çöp ev için belediye ekipleri harekete geçti. 

Evden 5 ton çöp çıkarıldı 1
IHA

Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik çalışmasına Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de eşlik etti

Evden 5 ton çöp çıkarıldı 2
IHA

Adrese ulaşan ekipler, ev içerisinde biriken atıkları kademeli olarak dışarı çıkardı. Çöpler tek tek çuvallara doldurularak kamyonlara yüklendi. Gün boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp tahliye edildi.

Evden 5 ton çöp çıkarıldı 3
IHA

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama yapıldı. 

Evden 5 ton çöp çıkarıldı 4
IHA

Uzun süren çalışmaların ardından ev baştan aşağı temizlenirken, çevreye yayılan kötü koku ve haşere oluşumunun da önüne geçildi.

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