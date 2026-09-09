Evden 5 ton çöp çıkarıldı
09.09.2026 13:03
Muğla'nın Datça ilçesinde çevreye kötü kokular yaydığı ve haşere oluşumuna neden olduğu belirtilen ev, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi. Evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp tahliye edildi.
Datça ilçesi Karaköy Mahallesi’nde bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan çöp ev için belediye ekipleri harekete geçti.
Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik çalışmasına Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de eşlik etti
Adrese ulaşan ekipler, ev içerisinde biriken atıkları kademeli olarak dışarı çıkardı. Çöpler tek tek çuvallara doldurularak kamyonlara yüklendi. Gün boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp tahliye edildi.
Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama yapıldı.
Uzun süren çalışmaların ardından ev baştan aşağı temizlenirken, çevreye yayılan kötü koku ve haşere oluşumunun da önüne geçildi.
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