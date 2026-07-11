Eve giren yılanı boynuna doladı
11.07.2026 17:35
Amasya'da bir eve giren yılan panik yarattı. Eve gelen görevli, 1 metreden fazla uzunluktaki yılanı karyolanın arasından çıkararak boynuna sardı.
IHA
Amasya’nın Taşova ilçesinde Yerkozlu köyünde yaşayan Rüstem Ilıcak, evinin balkonunda hareket eden yılanı fark etmesi üzerine o esnada bölgeden bulunan Taşova Orman İşletme Şefliği ekibinden yardım istedi.
IHA
YILANI BOYNUNA SARDI
Arkadaşlarıyla eve gelen Süleyman Vural, karyola süngerinin altına gizlenen yılanı yakaladı.
Zehirsiz olduğunu belirtiği yılanı bir süre boynuna saran Vural, "Yılanlara zarar vermeyelim. Bunlar çevre dostudur" diye konuştu.
Yılan daha sonra doğaya salındı.