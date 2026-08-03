Eve usta sokmayan komşu apartmanı canından bezdirdi. Ne yapsalar ikna edemediler

Karakaş, "Kendisi aslında ilk başta izin vermişti fakat daha sonra bu tesisatın onarımı ve tespiti için gelen insanlar olunca bunları dışarı çıkarttı. Bunun sebebi de evindeki tadilata izin vermiyormuş. Burada ailesi banyoya giriyormuş, kullanamazmış fakat o kullanamayacak diye biz burada evi kullanamaz hale geldik. Bütün odalarımızın hepsi mahvoldu ve eşim bu durumdan çok etkilendi. Rutubetten dolayı hastalandık ve biz de burada yaşayamayacak hale geldik. Kimsenin yardım etmemesi de bizi ayrıca üzdü. Yukarıdaki komşumuz kentsel dönüşüme gireceğini söyleyerek yaptırmak istemedi; fakat buranın henüz kağıdı çıkmamıştı, karotları yeni alınmıştı. Yasal olarak devlet 3 ay oturma süresi vermekte ve henüz daha buranın riskli raporu bile çıkmadı. Şu anda sadece müteahhitlerle anlaşma içerisindeler fakat bu bizim bu şekilde risk içerisinde yaşayacağımız manasını asla taşımamalı. Bizim de normal insanlar gibi yaşamaya, sağlıklı koşullarda barınmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.