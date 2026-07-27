"Evimde uyuyordum" dedi, itiraz etti. 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi
27.07.2026 13:47
Kayseri'de avukat Emin Burak Kekeç, evinde uyuduğu sırada aracıyla "makas attığı" gerekçesiyle kesilen 140 bin liralık trafik cezasını, güvenlik kamerası kayıtlarını delil göstererek iptal ettirdi. Kekeç, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlara haklarını aramaları çağrısında bulundu.
CEZA YAZILDIĞI SAATTE EVDEYDİ
Kayseri’de evinde uyuduğu sırada, aracıyla ‘makas attığı gerekçesiyle kendisine 140 bin TL ceza yazıldığını belirten Avukat Emin Burak Kekeç, yaptığı itiraz sonrası cezayı iptal ettirdi.
Ceza yazıldığı saatte evde olduğunu güvenlik kamerası kayıtlarıyla ispatladığını ifade eden Kekeç, vatandaşlara bu tür durumlarda hukuki yollara başvurmaları yönünde tavsiyede bulunup, “Haklarını aramaktan asla geri durmasınlar” dedi.
DAHA ARABASINA BİNMEDEN CEZA GELDİ
Kekeç'in cep telefonuna 20 Şubat sabahı evinden çıktığı sırada gelen bildirimde, saat 08.00'de aracıyla makas attığı gerekçesiyle 140 bin lira idari para cezası uygulandığı bilgisi yer aldı.
O saatte evinde olduğunu belirten Kekeç, aracının sitenin önünde park halinde olduğunu gösteren güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sunarak Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.
Kekeç, saat 09.00'da aracına bindiğinde e-Devlet üzerinden "trafik güvenliğini tehlikeye atmak" gerekçesiyle ceza kesildiğini gördüğünü belirterek, "Cezanın kesildiği saatlerde olay yerinde olmadığımı ispatlamak için oturduğum sitenin güvenlik kamerası kayıtlarını temin ettim.
Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurmamın ardından inceleme başlatıldı" dedi.
"HAKLARINI ARAMAKTAN GERİ DURMASINLAR"
Hakimliğin deliller üzerine cezayı iptal ettiğini belirten Kekeç, “Güvenlik kamerası kayıtlarından çok sabit bir şekilde görülüyor. Saat 08.00'de bana ceza işlem uygulanmış. 08.55'te ben evden çıkmışım. Yani 08.00'de uyuyordum” dedi.
Bu tür durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşların haklarını aramaları gerektiğini belirten Kekeç, “Kesinlikle kendileri hakkında yazılan bu tarz trafik cezaları ya da idari para cezalarıyla alakalı olarak eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa süreci işletmeleri ve bütün itiraz mercilerini kullanmaları gerekir. Haklarını aramaktan asla geri durmasınlar” dedi
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