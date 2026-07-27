"Evimde uyuyordum" dedi, itiraz etti. 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi

Hakimliğin deliller üzerine cezayı iptal ettiğini belirten Kekeç, “Güvenlik kamerası kayıtlarından çok sabit bir şekilde görülüyor. Saat 08.00'de bana ceza işlem uygulanmış. 08.55'te ben evden çıkmışım. Yani 08.00'de uyuyordum” dedi.

Bu tür durumlarla karşı karşıya kalan vatandaşların haklarını aramaları gerektiğini belirten Kekeç, “Kesinlikle kendileri hakkında yazılan bu tarz trafik cezaları ya da idari para cezalarıyla alakalı olarak eğer haklı olduklarına inanıyorlarsa süreci işletmeleri ve bütün itiraz mercilerini kullanmaları gerekir. Haklarını aramaktan asla geri durmasınlar” dedi