Evin içinde bile şapkayla geziyor. Oğuzhan'ın 19 yaşında başlayan kabusu bitmiyor

Ağrıları nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini belirten Altay, bu süreçte hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Doktorlarının kendisine hem maddi hem de manevi destek olduğunu ancak durumunun ileri değerlendirme gerektirdiğini ifade eden Altay, Ankara veya İstanbul'daki uzman hekimlere ulaşmak için maddi imkanının bulunmadığını dile getirdi.

Babasının maaşıyla tedavi ve yol masraflarını karşılamanın mümkün olmadığını söyleyen Altay, "Tek isteğim görmek değil, gözümdeki acının durması. Allah rızası için duyarlı hocalarımız, büyüklerimiz yardımcı olursa minnettar olurum" dedi.

“NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM”

Oğuzhan Altay'ın annesi Vesile Altay ise şunları söyledi:

"Oğlumun durumu çok kötü. Kendine zarar verecek diye biz de onunla birlikte uyumuyoruz. Gözleri çok acıyor. Anne olarak çok üzülüyorum, elimden de bir şey gelmiyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne yapsam çare bulamadım."