Evin tapusunu oğluna verdi, 90 yaşında evsiz kalabilir

Yaşadıklarını anlatan Merdane Albayrak, şunları kaydetti:

"- 90 yaşındayım. 5 çocuk annesiyim. Bu ev bana boşandığım eşimden kaldı. Almanya’da yaşayan oğlum benden tapuyu istedi. 'Ne yapacaksın’ diye sorduğumda bana evin bulunduğu arsaya ev yaptıracağını, tapu olmadan inşaat izni alamayacağını söyledi. Vermek istemedim. Bana bağırdı, 'Sen nasıl anasın? Bana niye vermiyorsun’ diye kavga ettik.

- Aylarca geldi gitti, kavga ettik, tapuyu vermedim. Sonra dayanamadım. Tapu dairesine birlikte gittik. Bana bazı evraklara imza attırdı. Sonra da tapuyu geri vermedi. Tapuyu diğer oğlum ile paylaşmışlar. Kendi üzerlerine almışlar. Beni evden çıkarmak istedi. Çıkmayınca da mahkemeye gitti.

- Taşova Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açıp beni evden çıkarma kararı aldırmış. Çıkmayınca da icra yoluyla beni evden atmaya çalışıyor."