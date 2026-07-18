Evinin önünde aniden baygınlık geçirdi, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti

Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi.

Nazar Çakmak evinin kapısının önünde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Çakmak’ın yere yığıldığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirmek yerine zaman kaybetmemek için kendi imkanlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı.