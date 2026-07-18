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Evinin önünde aniden baygınlık geçirdi, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti

18.07.2026 08:16

DHA

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İstanbul Beylikdüzü'nde evinin önünde aniden baygınlık geçiren 23 yaşındaki Nazar Çakmak hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Evinin önünde aniden baygınlık geçirdi, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti
DHA

Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi 29. Sokak'ta meydana geldi. 

 

Nazar Çakmak evinin kapısının önünde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. 

 

Çakmak’ın yere yığıldığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirmek yerine zaman kaybetmemek için kendi imkanlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. 

Evinin önünde aniden baygınlık geçirdi, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti 1
DHA

Ancak Nazar Çakmak hastaneye ulaştırılamadan yolda hayatını kaybetti.

 

Hastanede yapılan ilk incelemelerin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısı, nedeni henüz belirlenemeyen ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirdi. 

Evinin önünde aniden baygınlık geçirdi, hastaneye götürülürken hayatını kaybetti 2
DHA

Nazar Çakmak’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı incelemeler sürüyor.

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