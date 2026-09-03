Evinin yandığını sandı. Yaşlı kadını komşuları teselli etti
03.09.2026 15:08
Antalya’da yerleşim yerlerinin arasındaki çalılıkta çıkan yangın rüzgarla büyüyerek evlere yaklaştı. Evlerin tahliye edildiği yangında, evinin yanacağını düşünen kadın gözyaşlarına boğuldu.
ALEVLER EVLERİN ÖNÜNE KADAR ULAŞTI
Antalya’da yerleşim yerlerinin arasındaki çalılık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek evlerin önüne kadar ulaştı.
Yangında çok sayıda ağaç ile bazı evlerin bahçelerindeki eşyalar zarar gördü.
Yangın, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi’ndeki çalılık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına çevredekiler müdahale etmeye çalıştı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, çevredeki müstakil ev ve binalara yaklaştı.
EVLER TAHLİYE EDİLDİ, YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de tedbir amacıyla çevredeki evlerde yaşayanları dışarı çıkmaları konusunda uyardı. Evlerinden çıkan bazı mahalle sakinleri, evcil hayvanlarını da yanlarına aldı.
Mahalleli ise alevlerin yayılmasını önlemek için bahçe hortumlarıyla kuru otları suladı. Evinin yangından zarar gördüğünü düşünen Havva Karaman gözyaşı dökerken, komşuları Karaman’ı teselli etti.
Çok sayıda ağacın ve bazı evlerin bahçelerindeki eşyaların zarar gördüğü yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.
"EVİMİZİ, OCAĞIMIZI ALLAH KORUMUŞ"
Alevlerin evini çevrelemesi üzerine panikleyen Havva Karaman, oturduğu sandalyede uzun süre ağladı. Komşuları, yangının evine ulaşmadığını söyleyip, Karaman'ı teselli etti. Havva Karaman, "Evim var, alevlerin yanında. Kim yaktıysa gözü kor olsun. 2 ay önce kolum kırıldı. Kızımın yanında kalıyordum. Bu yangın başladı. Evimizi, ocağımızı Allah korumuş, yoksa ben nereye giderdim" dedi.
"TEYZEYİ EVDE SANIP HEMEN KOŞTUK"
Mahalleli Ramazan Akbiliç, "Havva teyzemizin arka tarafta evi vardı. Biz kendisini evde zannedip, hemen koştuk. Allah'tan evde değilmiş. Bizler de müdahale ettik ama evler itfaiyenin müdahalesiyle son anda yanmaktan kurtuldu" diye konuştu.
BİR ANDA YANGIN ÇIKTI
Gülşen Güngör, “Evde temizlik yapıyordum, ben de 4'üncü kattayım. Bir anda yangın çıktı. Ondan sonra itfaiyeyi aradım, komşulara haber verdik. Bir anda oldu, rüzgardan dağıldı her taraf. Bazen de bir şey atıyorlar, yakıyorlar, bilemiyorsun. Kamera da yok ortalıkta, kimin ne yaptığı belirsiz. Bazen sigara atıyorlar, her şeyden çıkıyor, bilemiyorsun" dedi.
İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor
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