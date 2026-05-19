Evleri şimdiden su bastı, endişeler arttı: "Baraj taştığında ne olacak bilmiyoruz"
19.05.2026 08:26
Tokat'ın Turhal ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşandı. Bununla birlikte Almus Barajı'nda da doluluk oranı maksimum seviyeye ulaştı. Mahalleli, "Baraj taştığında ne olacak bilmiyoruz." dedi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Yeşilırmak kenarındaki evlerde su birikintileri oluştu.
Özellikle Borsa Mahallesi'nde bazı evlerin giriş ve zemin katlarını su bastı.
"HER YER DENİZ GİBİ"
Bazı vatandaşların güvenlik amacıyla evlerinin üst katlarına çıktığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Abbas Keskin, durumun endişe verici boyuta ulaştığını belirtti.
Keskin, "Şu an Turhal Borsa Mahallesi’ndeyiz. Almus Barajı hiç taşmamışken evler su altında kaldı. Bu tarafa doğru her yer deniz gibi. Yarın Almus Barajı taştığında ne olacak biz onu bilmiyoruz. İnsanlar ikinci kattan aşağı inemiyor. Evler su altında kaldı." diye konuştu.
Turhal Afet Koordinasyon Kurulu, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaştığını ve dolusavakların taşmasının beklendiğini duyurmuştu.
Kurul, 15 mahalle ve 7 köyün tahliyesine karar verildiğini açıklamıştı:
“Taşkın riski bulunan Müftü, Kazımkarabekir, Pazar, Meydan, Fatih, Varvara, Hamam, Borsa, Çevlikler, Hacılar, Celal, Yunus Emre, Yavuz Selim, Camikebir ve Kova Mahallelerinin ve Kızkayası, Arapören, Elalmış, Sütlüce, Şatroba, Tatlıcak, Samurçay Köylerinin afet süresince geçici olarak tahliye edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.”