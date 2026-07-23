Evlilik teklifi yolunda feci kaza. Yaralandı ama çiçekle yüzük derdine düştü

Serdar K. ve Emel A'nın Kütahya'da ikamet ettikleri, Serdar K.'nın kız arkadaşını Titreyengöl'deki bir otele tatile getirdiği ve akşam saatlerinde evlilik teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

Sürücünün hastaneye gitmek istememesi nedenini ise devrilen otomobilin bagajında kız arkadaşına evlilik teklif etmek için hazırlattığı çiçek ile yüzüğün bulunması olduğu belirlendi.