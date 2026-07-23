Evlilik teklifi yolunda feci kaza. Yaralandı ama çiçekle yüzük derdine düştü
23.07.2026 11:56
Kütahya'dan Antalya'ya evlilik teklifi için gelen sürücü, otele yaklaşırken yaptığı trafik kazası yaptı. Genç sürücü, yaralanmasına rağmen bagajdaki yüzük ve çiçeği almadan hastaneye gitmedi.
Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi.
Titreyengöl yönüne seyir halinde olan Serdar K.'nın kullandığı otomobil, Herdford Caddesi kavşağına yaklaştığı sırada virajı alamayarak refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü Serdar K. ile yanındaki kız arkadaşı Emel A. yaralandı. Emel A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazada kolundan ve ayağından yaralanan Serdar K. ise sağlık ve trafik ekiplerinin ısrarlarına rağmen uzun süre hastaneye gitmek istemedi.
EVLİLİK TEKLİFİ EDECEKMİŞ
Serdar K. ve Emel A'nın Kütahya'da ikamet ettikleri, Serdar K.'nın kız arkadaşını Titreyengöl'deki bir otele tatile getirdiği ve akşam saatlerinde evlilik teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.
Sürücünün hastaneye gitmek istememesi nedenini ise devrilen otomobilin bagajında kız arkadaşına evlilik teklif etmek için hazırlattığı çiçek ile yüzüğün bulunması olduğu belirlendi.
Bagajdaki çiçek ve yüzüğün bulunmasının ardından Serdar K., olay yerine çağrılan ambulansla hastanede tedavi altına alınan kız arkadaşının yanına gitti.
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