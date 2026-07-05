Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer alıyor. Likya lahitlerinden esinlenilerek inşa edildi

Kendine özgü tarihi kilit sistemine sahip olan ve aynı anda iki kilitle güvenli şekilde kapatılabilen Bezirgan ambarları, Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de anlatılıyor.

Bezirgan Mahallesi'nin kenarında, 'ambarlar arası' olarak bilinen bölgede ve Likya Yolu güzergahında bulunan ambarların buraya inşa edilmesinin sebebi ise geçmişte Bezirgan Ovası'nın kış aylarında sular altında kalması ve mahallelinin bu dönemde sahil kesimine göç etmesi olarak gösteriliyor.