Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer alıyor. Likya lahitlerinden esinlenilerek inşa edildi
05.07.2026 11:50
Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de anlatılan Antalya'daki tarihi ahşap ambarlar, hem mimari özellikleri hem de kültürel değerleriyle dikkati çekiyor.
Antalya'nın Kaş ilçesinde Likyalılar Dönemi’nden günümüze uzanan tarihi ahşap ambarlar, toplu halde günümüze ulaşabilen tek ambar grubu olma özelliğini taşıyor.
Geçmiş dönemde Bezirgan Mahallesi'nde tarımla geçimini sağlayan bölge halkının tahıl ve diğer ürünlerini muhafaza etmek için yaptırdığı ambarlar, Likya lahitlerinden esinlenilerek sedir ağacından inşa edildi.
TEK BİR ÇİVİ KULLANILMADAN İNŞA EDİLDİ
Yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki yapılar, hiç çivi kullanılmadan ahşap geçme tekniğiyle oluşturuldu. Dört ayrı bölmeden oluşan ve 25 ile 30 metrekare kullanım alanına sahip ambarlarda, farklı tarım ürünleri depolandı. Zaman içinde yıpranan çatıları ise sac malzemeyle kaplandı.
Bezirgan'da geçmişte sayıları 300'e yaklaşan tarihi ambarların bir bölümü yıllar içerisinde sahipleri tarafından satıldı. Günümüzde ayakta kalan ambarlarınsa uzun süredir kapsamlı bakım ve restorasyondan geçirilemediği belirtiliyor.
Geçmişte tahıldan ziynet eşyasına birçok değerli eşyanın saklandığı ambarlar, çivisiz ahşap işçiliği ve özgün mimarisiyle bölgenin önemli kültür mirasları arasında gösteriliyor.
KENDİNE ÖZGÜ KİLİT SİSTEMİNE SAHİP
Kendine özgü tarihi kilit sistemine sahip olan ve aynı anda iki kilitle güvenli şekilde kapatılabilen Bezirgan ambarları, Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eserinde de anlatılıyor.
Bezirgan Mahallesi'nin kenarında, 'ambarlar arası' olarak bilinen bölgede ve Likya Yolu güzergahında bulunan ambarların buraya inşa edilmesinin sebebi ise geçmişte Bezirgan Ovası'nın kış aylarında sular altında kalması ve mahallelinin bu dönemde sahil kesimine göç etmesi olarak gösteriliyor.
YASAL UYARI
ANTALYA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ANTALYA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.