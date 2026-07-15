Evsiz adamın üzerinden küçük bir servet çıktı. Fareler yemesin diye poşetleyip sarımsak koymuş
15.07.2026 14:34
Bursa'nın İznik ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen evsiz bir adamın üzerinden yaklaşık 500 bin lira nakit para çıktı.
Bursa'da İznik Devlet Hastanesi karşısında bulunan sebze ve meyve halinde uzun süredir bölgede sabahlayan ve çevre esnafını rahatsız ettiği öne sürülen M.Ö. hakkında gelen ihbarlar üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.
Yapılan çalışmada M.Ö.'nün, camlarını kırdığı boş bir dükkanda kaldığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö.'nün üzerinde ve eşyaları arasında yaklaşık 500 bin liraya yakın nakit para bulundu.
Zabıta ekipleri, çevreden karton, plastik toplayarak elde edilen parayı tek tek sayarak tutanak altına aldı.
FARELER YEMESİN DİYE POŞETLEYİP SARIMSAK KOYMUŞ
M.Ö.'nün paraları eskimesin ve fareler yemesin diye tek tek poşetlediği ve içerisine de sarımsak koyduğu tespit edildi.
Yapılan işlemlerin ardından söz konusu para, İznik ilçesine bağlı Gürmüzlü Mahallesi'nde yaşayan kardeşine teslim edildi.
YASAL UYARI
BURSA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURSA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.