Evsiz adamın üzerinden küçük bir servet çıktı. Fareler yemesin diye poşetleyip sarımsak koymuş

Bursa'da İznik Devlet Hastanesi karşısında bulunan sebze ve meyve halinde uzun süredir bölgede sabahlayan ve çevre esnafını rahatsız ettiği öne sürülen M.Ö. hakkında gelen ihbarlar üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmada M.Ö.'nün, camlarını kırdığı boş bir dükkanda kaldığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi.