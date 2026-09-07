Eylül başında kar yağışı sürprizi. Yeni güne bembeyaz uyandılar
07.09.2026 15:13
Rize'nin yüksek kesimlerinde eylül başında kar yağışı sürprizi yaşandı.
DHA
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.
DHA
Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'na ve Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı.
DHA
Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
DHA
Yeşil örtü beyaza bürünürken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarına başladı.