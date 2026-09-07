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Eylül başında kar yağışı sürprizi. Yeni güne bembeyaz uyandılar

07.09.2026 15:13

DHA

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Rize'nin yüksek kesimlerinde eylül başında kar yağışı sürprizi yaşandı.

Eylül başında kar yağışı sürprizi. Yeni güne bembeyaz uyandılar
DHA

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası'nın yüksek kesimleri ile Kaçkar Dağı zirvesi kar yağışıyla beyaza büründü.

Eylül başında kar yağışı sürprizi. Yeni güne bembeyaz uyandılar 1
DHA

Çamlıhemşin ilçesinde dün gece saatlerinde 2 bin 300 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası'na ve Kaçkar Dağı zirvesine kar yağdı.

 

Eylül başında kar yağışı sürprizi. Yeni güne bembeyaz uyandılar 2
DHA

Yer yer beyaz örtüye bürünen yaylalar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

 

Eylül başında kar yağışı sürprizi. Yeni güne bembeyaz uyandılar 3
DHA

Yeşil örtü beyaza bürünürken, yaylacılar da köye dönüş için hazırlıklarına başladı.

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