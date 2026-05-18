Fenerbahçeliler Derneğini kundaklayan 2 çocuk yakalandı. "Galatasaraylıyım, o yüzden yaktım"

"GALATARASAYLIYIM, FENERBAHÇE’Yİ SEVMİYORUM"

Olaya ilişkin yürütülen çalışmada kaçan çocukların Baran K. ve Münür Ç. olduğu belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından çocuklar bulundu.

Psikolog eşliğinde ifadelerine başvurulan çocuklardan Baran K.’nin, “Ben Galatasaraylıyım, sevmiyorum Fenerbahçe'yi. O yüzden yaktım.” dediği belirtildi. Her iki çocuk da ifadelerinin ardından ailelerine teslim edildi.