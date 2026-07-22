Fethiye'de büyük vicdansızlık: Bayılan gencin cüzdanından parasını çaldı
22.07.2026 12:54
Son Güncelleme: 22.07.2026 13:24
Fethiye'de fenalaşarak yere yığılan bir gencin yanına gelen şüpheli, gencin cüzdanından para çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde fenalaşan gencin cebinden parası çalındı.
Olay ilçedeki Paspatur Çarşısı'nda yaşandı. İddiaya göre çarşıda yürüyen genç bir adam, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
O anlarda sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kişi önce genç adamın durumunu kontrol etti.
Şüpheli daha sonra adamın yanındaki çantasını karıştırmaya başladı.
Şüpheli daha sonra fenalaşan gencin arka cebindeki cüzdanını aldı. O anlarda kayıtta olan bir iş yerindeki güvenlik kemerası şüphelinin cüzdandaki paraları çaldığını kaydetti.
Bir süre olay yerinde bekleyen şüpheli daha sonra bölgeden uzaklaştı.