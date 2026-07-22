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Fethiye'de büyük vicdansızlık: Bayılan gencin cüzdanından parasını çaldı

22.07.2026 12:54

Son Güncelleme: 22.07.2026 13:24

NTV - Haber Merkezi

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Fethiye'de fenalaşarak yere yığılan bir gencin yanına gelen şüpheli, gencin cüzdanından para çaldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Fethiye'de büyük vicdansızlık: Bayılan gencin cüzdanından parasını çaldı
Sosyal Medya

Muğla'nın Fethiye ilçesinde fenalaşan gencin cebinden parası çalındı.

Fethiye'de büyük vicdansızlık: Bayılan gencin cüzdanından parasını çaldı 1
Sosyal Medya

Olay ilçedeki Paspatur Çarşısı'nda yaşandı. İddiaya göre çarşıda yürüyen genç bir adam, bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Fethiye'de büyük vicdansızlık: Bayılan gencin cüzdanından parasını çaldı 2
Sosyal Medya

O anlarda sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kişi önce genç adamın durumunu kontrol etti.

Fethiye'de büyük vicdansızlık: Bayılan gencin cüzdanından parasını çaldı 4
Sosyal Medya

Şüpheli daha sonra adamın yanındaki çantasını karıştırmaya başladı.

 

Şüpheli daha sonra fenalaşan gencin arka cebindeki cüzdanını aldı. O anlarda kayıtta olan bir iş yerindeki güvenlik kemerası şüphelinin cüzdandaki paraları çaldığını kaydetti.

Fethiye'de büyük vicdansızlık: Bayılan gencin cüzdanından parasını çaldı 5
Sosyal Medya

Bir süre olay yerinde bekleyen şüpheli daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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