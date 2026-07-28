"FETÖ operasyonu" diyerek 40 milyon lira dolandırıldılar

Ankara'da yaşayan iki kız kardeş, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Şüphelilerin, "FETÖ soruşturmasında hakkınızda tutuklama kararı var" diyerek yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.

İddiaya göre, 64 yaşındaki Afife Y. ile 66 yaşındaki Fatma Y., 26 Mart'ta kendisini başkomiser olarak tanıtan C.A. tarafından telefonla arandı.

Avukatları aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerin farklı tarihlerde birçok kez arayarak kendilerini emniyet müdürü, savcı ve polis olarak tanıttıkları belirtildi.

Dilekçeye göre şüpheliler, FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan kişilerde kız kardeşlere ait kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini ve haklarında tutuklama kararı bulunduğunu öne sürdü.

Tutuklama kararını kaldıracaklarını söyleyen şüphelilerin bu yöntemle iki kardeşi yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı iddia edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adına sahte evrak düzenlenerek Afife Y'ye gönderildiği belirtilen dilekçede, şahısların, FETÖ'ye yönelik gizli bir operasyon düzenlendiğini ve haklarında çıkarılan tutuklama kararının operasyona yardımcı olurlarsa kaldırılacağını söyledikleri iddia edildi.